Tramway de Casa: les horaires vont changer

La circulation du tramway de Casablanca connaîtra quelques perturbations le weekend prochain à cause des travaux de déviation du réseau électrique menée par l’ONEE.

«Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril, les horaires des premiers et derniers départs des terminus de la ligne T2 connaîtront des changements. Pour cette ligne reliant Aid Diab et Bernoussi, le premier départ samedi se fera à 6h15 et le dernier à 21h30. Dimanche, le premier sera à 7h30 et le dernier à 22h54», peut-on lire sur la page officielle de Casa Tramway.

S.L.