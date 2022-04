Trajectoires de femmes prostituées toxicomanes (REPORTAGE VIDEO)

Il s’agit de jeunes femmes accros aux stupéfiants et aux drogues dures, dont certaines sont toxicomanes depuis leur jeune âge. Parmi elles, d’autres n’ont trouvé comme moyens de substance que de s’adonner à la prostitution, « le plus vieux métier du monde », selon l’expression usitée.

Tous âges confondus, toutes histoires confondues, ces jeunes femmes n’ont trouvé recours qu’à vivre dans la rue et subissent divers quolibets, insanités, injures, invectives et désapprobation indignée de la part des citoyens. Et elles n’espèrent que rédemption, repentir et pardon, pour effacer les stigmates d’un passé douloureux.

Dans ce reportage de Le Site info, toutes ces malheureuses jeunes femmes relatent les tristes histoires de leurs expériences de toxicomanes. Elles y dévoilent aussi la lugubre image de la rue et de ce qu’elles y subissent comme humiliations et sarcasme en vue de gagner quelques dirhams afin de subvenir à leurs besoins quotidiens.

L.A.