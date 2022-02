Traitement des plaintes: la DIDH lance le portail « Tafa3oul »

La délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) a annoncé, mercredi, le lancement du portail électronique « Tafa3oul » (interaction), dédié à la gestion des plaintes.

Cette initiative, indique un communiqué de la Délégation, intervient aussi en application des engagements contenus dans le rapport de l’Examen spécial sur la protection des droits de l’Homme, présenté le 14 décembre 2021.

Le portail va permettre de recevoir et de traiter les plaintes relatives aux allégations de violation des droits et libertés, objets dudit rapport, et qui comprennent les libertés de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, de la presse, de constitution d’associations, de rassemblement et de manifestation, ainsi que la détention arbitraire, l’exposition à la torture et le procès équitable, ajoute la même source.

Les services de ce portail électronique, permettant la réception et le traitement des plaintes, sont accessibles via l’espace “interaction” de la DIDH ou via le lien: https://interaction.didh.ma/, conclut-on.

S.L. (avec MAP)