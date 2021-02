Tragédie de Tanger: première mesure concernant l’atelier dit « clandestin »

Dans l’attente des résultats de l’enquête diligentée sur les réelles circonstances de la tragédie qui a fait 28 victimes, dont 4 sœurs, mortes noyées, dans la cave d’une villa, à Tanger, les autorités compétentes ont déjà décidé d’une première mesure.

Celle-ci consiste à mettre sous scellés l’unité de textile, dite « clandestine », mais qui ne l’a jamais été pendant plus de deux décennies, au vu et au su de tous à Tanger. Même si un communiqué des autorités s’est obstiné à employer le mot « sirri » (clandestin), personne n’est dupe aussi bien dans la capitale du Détroit qu’ailleurs au Maroc.

De leur côté, tous les Marocains ont été bouleversés et choqués par ce drame atroce. Et tous, de vive voix ou sur la Toile, exigent que toute la lumière soit faite sur cette terrible affaire, que les responsabilités, de tout un chacun d’une telle catastrophe humaine, soient définies. Et ce, afin que justice soit rendue aux 28 victimes et à leurs familles éplorées.

L.A.