Tragédie de Tanger: les Marocains appelés à éteindre leurs lumières

Le front social marocain a appelé les Marocains à éteindre les lumières lundi prochain à 21h, et ce pendant 10 minutes, suite au décès de 28 ouvriers dans une unité clandestine à Tanger.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, le front a lancé cet appel pour rendre un dernier hommage aux victimes et soutenir leurs familles et la classe ouvrière.

Pour rappel, une unité clandestine de textile située dans la cave d’une villa à Hay Alinas, dans la zone d’El Mers à Tanger, a subi une infiltration d’eaux de pluies lundi matin ayant encerclé certains occupants de cette unité. Les autorités locales et les services de sûreté et de la protection civile sont intervenus pour secourir dix personnes qui ont été transférées à l’hôpital régional pour recevoir les soins nécessaires, alors que les dépouilles de 28 autres ont été repêchées.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet pour élucider les circonstances de cet incident et déterminer les responsabilités.

H.M.