Tragédie de Tanger: le témoignage poignant d’un proche des 4 soeurs décédées (VIDEO)

Un membre de la famille des quatre soeurs, comptant parmi les 28 victimes de la tragédie que Tanger a vécue, lundi dernier, a fait de nouvelles révélations sur les circonstances dramatiques qui ont bouleversé et choqué tous les Marocains.

Dans une déclaration à Le Site info, ce monsieur a révélé que l’une des quatre soeurs s’apprêtait à convoler en justes noces, au début du mois prochain. Les préparatifs du mariage allaient bon train et la jeune fille avait pu se procurer tout ce dont une jeune mariée a besoin pour la célébration de la fête nuptiale. Hélas, le destin en a décidé autrement!

Le destin seulement? Du tout, pensent de nombreux citoyens, ainsi que des internautes, qui exigent que toute la lumière soit faite sur ce drame, que les responsabilités soient définies et que la justice dise son mot, si besoin est, selon les résultats de l’enquête diligentée sur les réelles circonstances de cette tragédie.

En attendant, la mère éplorée des quatre soeurs, ayant péri noyées dans cette cave d’un atelier qui n’avait rien de « clandestin », est sous un choc psychique indescriptible, a précisé le membre de la famille.

Perdre un enfant c’est terrible! En perdre quatre d’un coup et dans de telles circonstances dramatiques et horribles ne peut être qu’éprouvant, cruel et atroce!

