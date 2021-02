Tragédie de Tanger: ce qu’a décidé le procureur du roi à l’encontre du propriétaire de l’usine

Le propriétaire de l’unité industrielle de textile à Tanger où plusieurs personnes ont trouvé la mort le 08 février, a été placé en prison en attendant l’achèvement des procédures d’enquête, annonce ce mercredi un communiqué du procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Tanger.

« Suite à l’enquête ordonnée par le Parquet général en vue d’élucider les circonstances du décès de plusieurs personnes dans une unité industrielle de textile le 08 février à Tanger, le Parquet général a déposé une requête pour mener une enquête à l’encontre du propriétaire de cette unité et de tous ceux qui seraient impliqués dans cet incident et ce, pour homicide et blessures involontaires et violations du Code de travail », indique le communiqué.

Après interrogatoire préliminaire, le juge d’instruction a décidé de placer en prison le propriétaire de cette unité industrielle, en attendant l’achèvement des procédures d’enquête, précise le procureur du Roi.

