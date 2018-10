Tragédie de Bouknadel: les Lions de l’Atlas rendent hommage aux victimes

L’accident ferroviaire, survenu ce mardi vers 10h30 au niveau de Bouknadel et qui a fait 7 morts parmi les passagers et près de 125 blessés, dont 7 dans un état grave, a bouleversé les Marocains. Bon nombre d’entre eux ont exprimé leur tristesse et leur compassion pour les victimes et leurs familles sur les réseaux sociaux.

Les Lions de l’Atlas n’ont pas manqué, à leur tour, de réagir à ce terrible drame. Munis de leurs comptes Instagram, Mehdi Benatia, Amine Harit ou encore Ismail Haddad ont rendu hommage aux victimes et présenté leurs condoléances à leurs proches.

Par ailleurs, le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat vient d’annoncer l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances de ce tragique accident.

Un communiqué du procureur général indique qu’il est prévu que les services de la Gendarmerie royale procèdent à l’audition de tous les témoins ainsi que de toutes les personnes concernées par la supervision du voyage, ajoutant que toutes les investigations techniques appropriées seront menées en vue d’établir les responsabilités légales.

Rappelons que conformément aux Hautes instructions royales au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, dépêchés sur les lieux de l’accident, les blessés ont été évacués à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires.

