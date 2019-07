Trafic humain: arrestation d’un père et son fils à Nador (DGSN)

Une opération sécuritaire conjointe menée samedi par les brigades de la police judiciaire de Nador et Berkane, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, a permis l’arrestation d’un père et son fils, âgés respectivement de 47 et 25 ans, pour leur relation présumée avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de l’immigration illégale.

Les recherches préliminaires menées dans le cadre de cette affaire ont mené à l’interpellation des deux prévenus dans la commune rurale de Selouane, près de Nador, en compagnie de 12 candidats à l’immigration clandestine, originaires de pays d’Afrique subsaharienne, dont 3 hommes et neuf femmes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), alors qu’une autre opération similaire menée dans la ville de Berkane a permis l’interpellation de 15 candidats à l’immigration clandestine au niveau du quartier Zelaka.

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ajoute la même source, faisant savoir que les candidats à l’immigration illégale ont été entendus pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier d’autres personnes en lien éventuel avec ce réseau criminel.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sécurité pour lutter contre les réseaux criminels s’activant dans l’organisation de l’immigration illégale et le trafic d’êtres humains.

S.L. (avec MAP)