Trafic d’objets archéologiques: accord en vue entre le Maroc et les Etats-Unis

La secrétaire d’État adjointe des États-Unis aux Affaires éducatives et culturelles, Marie Royce, a conduit une délégation au Maroc du 20 au 23 novembre, pour discuter d’un accord potentiel qui limiterait l’importation de certains objets archéologiques et ethnographiques du Maroc vers les États-Unis, indique ce mardi un communiqué de l’ambassade américaine à Rabat.

« Les États-Unis portent un profond respect pour le patrimoine culturel du Maroc. Nous espérons faire des progrès concluants vers la signature d’un accord qui permettrait à nos institutions culturelles et à nos autorités de travailler ensemble pour la protection du patrimoine culturel marocain du pillage et du trafic, et qui favoriserait un échange culturel élargi entre nos pays », a déclaré Royce.

La Secrétaire d’État adjointe américaine s’est entretenue à cette occasion le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Othman El Ferdaous, afin d’explorer les moyens d’élargir les opportunités d’échange culturel entre les États-Unis et le Maroc, en particulier dans le domaine de la préservation historique, selon la même source.

Les États-Unis jouissent d’une longue expérience de collaboration étroite avec le Maroc pour la préservation des sites du patrimoine culturel à travers tout le Royaume.

Depuis 2002, le Fonds des Ambassadeurs Américains pour la Préservation de la Culture a investi plus de 860.000 dollars dans 11 projets visant à préserver le patrimoine culturel du Maroc, souligne-t-on.

En outre, l’USAID développe un programme de 3 millions de dollars pour la promotion de la tolérance religieuse et les efforts communautaires visant à préserver les sites du patrimoine culturel des minorités religieuses et ethniques au Maroc, ajoute la même source.

Au cours de sa visite, la secrétaire d’État adjointe a également visité la synagogue Nahon dans la médina de Tanger, symbole de la diversité religieuse du Maroc et de la promotion de la compréhension interconfessionnelle.

M.S. (avec MAP)

Ahead of its 200th anniversary, I visited the @TangierLegation—America’s only overseas National Historic Landmark, a scholarly institute, a stunning example of cultural heritage preservation, and a cultural center that brings together Americans and Moroccans pic.twitter.com/tbEOHZUQuB

— Marie Royce (@ECA_AS) November 24, 2020