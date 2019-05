Trafic de drogues: une femme et un agent d’autorité arrêtés à Rabat

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a procédé jeudi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de trois individus, dont une femme et un agent d’autorité, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

Le premier mis en cause a été interpellé dès son arrivée en provenance de la ville de Tanger en flagrant délit de possession de 4.318 comprimés psychotropes, notamment de type ecstasy, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que la propriétaire de ces cargaisons de drogues, principale mise en cause dans cette affaire, a été arrêtée plus tard en compagnie d’un agent d’autorité à l’intérieur d’un véhicule particulier.

Les opérations de fouille ont permis la saisie d’un véhicule, trois téléphones portables et des quantités de comprimés psychotropes, relève la même source, notant que les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L. (avec MAP)