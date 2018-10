Trafic de drogues: grosse prise à Agadir

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a procédé, samedi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à l’arrestation d’un chauffeur de camion, âgé de 55 ans, pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogues.

Un communiqué de la DGSN indique que les opérations d’inspection effectuées à bord du camion, intercepté dans la région de Drargua, près de la ville d’Agadir, ont permis la découverte d’environ 183 kg de haschich, sous formes de plaquettes soigneusement dissimulées sous les sièges du véhicule.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer la source et la destination de la drogue et d’élucider les liens potentiels du chauffeur avec un réseau criminel s’activant dans le trafic de drogue, précise la DGSN. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de la DGSN en coordination avec la DGST pour lutter contre le trafic de drogues et de psychotropes, conclut la même source.