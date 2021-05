Trafic de drogue: ouverture d’une enquête à Saïdia

La brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de Saïdia a ouvert, vendredi, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour identifier les personnes impliquées dans une tentative de trafic de 4,3 tonnes de chira par voie maritime.

Les éléments de la brigade de police touristique avaient mis en échec une opération de trafic des cargaisons de drogues saisies à la zone côtière de Saïdia, vendredi matin, emballées dans 94 ballots d’un poids total de 4,3 tonnes, abandonnés par les trafiquants suite à l’intervention des éléments de police, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La brigade de la police judiciaire de Saïdia poursuit, sous la supervision du parquet compétent, les recherches et investigations dans le cadre de cette affaire afin d’interpeller les personnes impliquées dans les activités de ce réseau criminel et de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle aux niveaux national et international, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)