Trafic de devises: grosse prise à Tanger-Med

Les éléments de la douane au port de Tanger-Med ont mis en échec, samedi, une tentative de trafic de devises portant sur une somme de 47.000 euros, a-t-on appris de source douanière.

Lors d’une opération de contrôle minutieuse, les éléments du service douanier de contrôle des passagers ont avorté une tentative d’entrée illégale de 47.000 euros qu’un ressortissant marocain résidant à l’étranger tentait de faire passer vers le territoire national sans une déclaration préalable auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), a-t-on précisé de même source, ajoutant que cette somme d’argent était dissimulée à l’intérieur de chaussures et d’ustensiles de cuisine que le mise en cause transportait à bord de sa voiture immatriculée en Italie.

L’individu a été présenté à la police judiciaire du port pour complément d’enquête.