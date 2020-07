Trafic de cocaïne: la DGSN prend les choses en main

Les éléments du Service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, Rabat et Tanger ont interpellé samedi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, quatre individus, dont un ressortissant français d’origine marocaine ainsi qu’une femme et deux repris de justice, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans la détention et le trafic de cocaïne.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dimanche, dans un communiqué, que trois de ces suspects ont été interpellés à Marrakech à bord de trois voitures de location, juste après la livraison d’un sac contenant cinq kilogrammes de cocaïne au quatrième suspect qui a réussi à prendre la fuite après avoir abandonné la cargaison de drogue, avant qu’une coordination sur le terrain ne permette son interpellation à bord de sa voiture après son arrivée à la zone de « Tamesna » (environs de Rabat), en possession d’un kilogramme supplémentaire de cocaïne.

Dans le cadre de la même affaire, a poursuivi la même source, les éléments de la police judiciaire de Tanger ont saisi une autre voiture et une somme de 10 millions de centimes, soupçonné d’être le butin de cette activité criminelle, portant le total des saisies à cinq voitures, six kilogrammes de cocaïne, la somme d’argent et plusieurs téléphones portables.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les éventuelles extensions de cette activité criminelle aux niveaux international et local et d’interpeller les autres éventuels auteurs impliqués dans cette affaire, a conclu la DGSN.