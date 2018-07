Trafic de cocaïne: des arrestations à Agadir

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les opérations de fouille de la voiture transportant les quatre suspects et du domicile de l’un d’eux, ont permis de saisir 2.520 comprimés de type “Rivotril”, outre 95 grammes de cocaïne, une somme d’argent et des téléphones portables.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK