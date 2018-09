Trafic à Tanger Med: voici la situation actuelle

Le trafic est revenu à la normale au port Tanger Med Passagers après une semaine “exceptionnelle”, qui a vu le nombre de passagers tripler entre le 27 août et le 2 septembre 2018 par rapport à la même période de 2017, a-t-on appris lundi auprès de la Tanger Med Port Authority.

Dans un communiqué on apprend que “le trafic est fluide depuis le dimanche 2 septembre 2018 à 15H00”, et “le temps de transit enregistré depuis cette date ne dépasse pas les deux heures”.

Lors de la phase retour de la campagne Marhaba, qui a démarré le 5 juin, et jusqu’au 2 septembre 2018, le port a enregistré la sortie de 181.962 véhicules et 678.783 passagers, soit respectivement une croissance de 45% et de 20% par rapport à la même période de 2017.

Durant la seule semaine du 27 août au 02 septembre, Tanger Med a enregistré le passage de 56.955 voitures et 275 139 passagers (contre 16 641 véhicules et 90 973 passagers en 2017), soit une “augmentation exceptionnelle” respectivement de 190% et de 202% par rapport à la même période de 2017), a-t-elle ajouté.

Cette semaine marque à la fois la fin de l’Aid Al Adha, la fin des vacances d’été et la rentrée scolaire, a fait observer la Port Authority, ajoutant que cette tranche avait été classée noire dans la grille de codification correspondante des prévisions de trafic 2018, et largement diffusée sur l’ensemble des supports de communication transmis aux Marocains du monde depuis janvier 2018 en Europe, et distribuée également au port lors de la phase arrivée.

Du fait de la saturation de l’ensemble des points de passage maritimes et terrestres vers l’Europe, le trafic des véhicules a été redirigé vers le port Tanger Med. Cette situation, a noté le communiqué, a créé une congestion sur la route nationale N°16 adjacente au port, ainsi que sur la sortie de l’autoroute Tanger-Tanger Med sur plusieurs kilomètres.

La Port Authority avait mis en place un plan d’urgence afin de traiter toute la file d’attente constituée à l’extérieur du port, et de résorber ce trafic inhabituel, ajoute la même source, soulignant que les voyageurs admis dans l’enceinte du port ont été pris en charge et accompagnés pendant toutes les heures d’attentes (distribution de bouteilles d’eau, pains, biscuits, renforcement des sanitaires et ombragés, soins médicaux…).

Malgré cet afflux massif dans les zones de pré-embarquements, les opérations portuaires ont pu être réalisées dans de bonnes conditions, et un record a même été réalisé de 48 rotations de navires passagers durant la journée du 29 août, et ce malgré les capacités portuaires moindres du port d’Algésiras, s’est réjouie l’autorité. Elle a enfin noté que l’interchangeabilité des billets a été activée préalablement permettant de traiter les flux de véhicules par ordre d’arrivée au port.

