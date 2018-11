Tout savoir sur la nouvelle gare de Tanger-Ville

La nouvelle gare ferroviaire de Tanger-Ville lancée ce samedi par le roi Mohammed VI, se veut un repère urbain majeur et attractif grâce à sa valeur architecturale et au haut degré de qualité dans les finitions.

Dédiée à la Ligne grande vitesse (LGV), la gare Tanger-Ville, dont la construction a nécessité des investissements de l’ordre de 360 millions de dirhams, a pour but d’absorber les flux croissants des voyageurs, en leur offrant des services répondant aux standards de qualité.

Dotée d’un bâtiment voyageurs de 10.500 m2, d’aménagements extérieurs (17.000 m2) et d’un parking (14.500 m2), cette gare nouvelle génération, réalisé dans un délai de 30 mois, contribuera à l’émergence d’un quartier d’affaires autour de la gare.

Ce projet a consisté en la mise en valeur du bâtiment de l’ancienne gare de Tanger-Ville, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir l’ensemble des locaux liés à l’activité grande vitesse, notamment les halls arrivée et hall d’embarquement, billetterie, et des locaux administratifs et commerciaux. Il a également porté sur le réaménagement des quais (5 quais de 400 mètres linéaires de longueur), et la création d’aménagements extérieurs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa “politique accessibilité”, l’Office national des Chemins de Fer (ONCF) a conçu la nouvelle gare ferroviaire de Tanger-Ville selon une architecture moderne, la dotant des installations et commodités nécessaires, afin d’offrir aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des services adaptés à leurs besoins spécifiques, selon les lois en vigueur.

Ainsi, cette gare comporte des rampes d’accès au niveau du parking, du passage souterrain et au hall de la gare, ainsi que des places réservées au niveau des bancs d’attente.

Elle comporte également des places de stationnement de voiture réservées aux PMR, un guichet spécial, des sanitaires spéciaux avec les équipements adéquats et un chariot élévateur d’accès aux trains.

