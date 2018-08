Tourisme: voici les nouveaux bus “londoniens” de Tanger

La ville de Tanger s’est dotée de bus touristiques découverts, entrés en service dès mardi dernier afin de consolider l’offre touristique.

Le service, offert par la société “ALSA”, gestionnaire également du transport urbain de Tanger, est assuré par deux bus écologiques découverts desservant, sur deux lignes, les principaux monuments touristiques et attractions naturelles de la ville.

La ligne “Tanger ville” fait son départ du port de Tanger et passe par la Place 9 avril, le Palais Moulay Hafid, les Tombes phéniciennes (Marchane), la Place de Faro (Sour Lmaagazine), la Place des Nations, la gare ferroviaire, City Mall, le parc villa Harris et Monopolio, et Tanja Marina Bay avant de regagner son point de départ. Un deuxième circuit “Port-Cap Spartel” assure la liaison entre le port de Tanger et le promontoire de Cap Spartel en passant par le centre commercial Socco Alto, le parc Perdicaris (Rmilat), puis Cap Spartel et les Grottes d’Hercule.

Ce service vient “accompagner le projet Tanger Métropole, consolider les infrastructures touristiques, en assurant les moyens visant la promotion touristique de la ville, et mettre en oeuvre les projets stratégiques de la Commune dans les domaines socio-économique, écologique et touristique”.

Le service des bus touristiques a été initié par la Commune de Tanger en partenariat avec la société “ALSA” et d’autre partenaires et ce, conformément à la décision de la réunion de suivi tenue le 10 novembre 2017 concernant le renforcement des infrastructures touristiques par le biais de deux bus écologiques découverts pour promouvoir l’offre touristique de la ville du Détroit.

S.L. (avec MAP)