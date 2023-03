Tourisme, transport… Nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a précisé qu’au ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Hania Lamrani Alaoui, a été nommée inspectrice générale, et au niveau du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelilah Rifaï a été nommé directeur des affaires administratives et juridiques.

Au ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire- Département du tourisme, Moncef Taibi a été nommé à la tête de la Direction de la Réglementation, du Développement et de la Qualité, tandis que Rachid Ouadifi a été nommé directeur de la coopération et de la communication au niveau du ministère de la Justice, a-t-il poursuivi.

Le Conseil a également approuvé au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, la nomination de Mustapha Ijjaali en tant que président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, a fait savoir M. Baitas.

Au niveau du ministère du transport et de la logistique, Noureddine Dib a été nommé comme inspecteur général alors qu’au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Lahoucine Aït ElHaj, a été nommé directeur général de la Fondation des oeuvres sociales de ce ministère.

S.L.