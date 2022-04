Tourisme: l’ONMT lance « Maroc, Terre de lumière » (VIDEO)

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a annoncé, ce jeudi à Rabat, le lancement, à partir de vendredi, de « Terre de lumière », une campagne internationale pour la marque « Maroc » visant la promotion du tourisme marocain au niveau du monde.

« S’articulant autour du concept ‘terre de lumière’, la nouvelle campagne sera lancée, demain vendredi, sur l’ensemble du monde à travers 20 pays, à savoir toute l’Europe, les États-Unis, le Moyen Orient, Israël et l’Afrique », a indiqué le directeur général de l’ONMT, Abdel El Fakir dans une déclaration à la presse, à l’occasion du lancement de la campagne.

Cette campagne sera déclinée dans les principaux canaux de communication, à savoir la télévision, le digital, l’affichage et la presse, a précisé El Fakir.

Par ailleurs, il a relevé que cette campagne porte sur trois axes. Il s’agit d’une population fière et créative, d’une énergie, ainsi que d’un patrimoine approprié par la jeunesse.

El Fakir a, en outre, mis en exergue la diversité de l’offre Maroc (plages, sports et loisirs, médina, découverte, nature et aventure). Et de souligner que parmi les forces et attributs forts du Maroc, tel qu’il est perçue par ceux qui ont déjà visité et ceux qui n’ont pas encore visité, sont la culture, l’ensoleillement, l’enrichissement et le partage.

Le Maroc est extrêmement fort sur la partie vitalité, convivialité et plaisir, s’est félicité le DG de l’ONMT. Ont pris part à cette cérémonie, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil et le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami.

M.S.