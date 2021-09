Tourisme: les agences de voyages ont morflé cet été

Khalid Benazzouz. Ex-président de la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc (FNAVM) et actuel président de l’Association régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat (ARAVCS) explique à nos partenaires Les Inspirations ECO que « rares sont les passagers qui sont passés par les agences de voyages cet été. Une fois entrés au Maroc, c’est plutôt les professionnels de la location de voitures qui ont pu en profiter ».

« Compte tenu du manque de visibilité, et devant la difficulté d’imaginer une reprise, et ce, malgré le respect par les professionnels des mesures sanitaires de circonstances, l’Association régionale des agences de voyages de Casablanca–Settat s’est joint à celle de l’industrie hôtelière de la capitale économique et sa région pour lancer un signal de détresse », rappelle Benazzouz.

Il ajoute que « les professionnels sollicitent avec instance un soutien, notamment en déclarant la pandémie de la Covid-19 comme catastrophe naturelle, en prolongeant les mesures de soutien par la contribution financière du CVE/CNSS au profit du personnel des agences de voyage jusqu’à décembre 2022, en reportant toutes les échéances fiscales et bancaires, en accordant des moratoires de paiement sans intérêts au personnel et aux agences, en réaménageant le paiement des primes d’assurances RCP exigées, particulièrement pour les agences de voyages, en accordant des subventions aux entreprises sur la base du bilan 2019, avec un plafond, à l’image de plusieurs pays d’Europe et d’Amérique, et enfin en accordant une exonération d’impôts ».