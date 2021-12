Tourisme: le casse-tête des professionnels

Depuis la détection du premier cas du variant Omicron au Maroc, plusieurs citoyens s’attendent à un retour du renforcement des mesures sanitaires à l’approche du Nouvel An.

Les professionnels de plusieurs secteurs craignent également, de leur côté, la décision du gouvernement, qui pourrait porter un coup fatal à leurs activités

Chez les professionnels du tourisme, la situation n’augure rien de bon. Selon une source de Le Site info, la fermeture des frontières a entraîné l’annulation des réservations pour le Nouvel An, chamboulant les plans et les comptes des professionnels.

Pour rappel, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière avait précédemment déclaré à Le Site info que les décisions impromptues du gouvernement Akhannouch n’ont pas manqué de causer le désarroi chez les employés du secteur, qui ne savent plus à quel saint hôtelier se vouer. Et de déplorer que la suspension des vols de et vers le Royaume ne va pas sans entraîner de grosses pertes à l’industrie hôtelière.

De même que Lahcen Zelmat a précisé que cette suspension, ayant coïncidé avec les réservations des fêtes de fin d’année, a remis en cause les prévisions des professionnels du secteur, qui se sont trouvés face à l’annulation de plusieurs réservations. Laquelle annulation a même touché les réservations prévues du mois de février 2022, par crainte des touristes que la situation ne perdure. S.L.