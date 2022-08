Tourisme : la commune de Taghazout annonce une bonne nouvelle (VIDEO)

Dans un élan visant à encourager le tourisme dans la région, la Commune de Taghazout a décidé de rendre le stationnement gratuit tout au long de l’année. Le village situé au nord de la ville d’Agadir est l’une des destinations les plus prisées pour les vacances estivales. La région est connue pour ses plages et sa quiétude, qui attirent les touristes locaux et internationaux.

Plusieurs habitants de la région et Marocains ont salué cette initiative, qui met fin à la tyrannie des gardiens clandestins de voitures.

A.O.