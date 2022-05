Tourisme: Hamid Bentahar fixe les conditions de la reprise (VIDEO)

Hamid Bentahar, PDG du groupe Accor Gestion Maroc, était « L’invité des ECO » durant le mois de Ramadan. Celui qui est également à la tête de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), a répondu aux questions de nos journalistes. Dans ce grand entretien organisé dans les locaux d’Horizon press (Les inspirations ECO / Le Site info), Hamid Bentahar a fait le point sur la crise du tourisme au Maroc et dans le monde. Extrait.

« Depuis l’ouverture des frontières, il y a chaque jour de plus en plus de vols », note Bentahar dans cet entretien. « Ceci implique que l’écosystème, derrière, reprend son l’activité. J’oserais même dire qu’à date d’aujourd’hui, une grande majorité, des employés permanents du secteur, ont regagné leurs postes », ajoute le patron d’Accor.

Point important: « Si on réduit les contraintes d’exigences en termes de PCR et de pass vaccinaux, les saisonniers et les intérimaires reprendront leur travail également car à date, on ne transforme que 50% de la demande ».

« J’aimerais, par ailleurs, souligner que le tourisme est l’un des rares secteurs où l’ascenseur social fonctionne encore, où on peut démarrer avec un petit poste et terminer Directeur General ou président d’un grand groupe. Je suis issu d’une famille ordinaire et ce secteur m’a permis de vivre une vie extraordinaire…. », nous apprend Hamid Bentahar.