Tourisme : ce qui va changer dans la région d’Agadir

La région Souss-Massa ambitionne de diversifier son offre touristique, auparavant axée sur le balnéaire. C’est donc un nouveau tournant qui se dessine, celui d’une «destination à multiples expériences».

Historiquement connue pour son offre touristique et ses atouts naturels et culturels uniques, la Région Souss-Massa s’est dotée d’une image de destination balnéaire proposant, à ses visiteurs, un mono produit touristique depuis des décennies.

La région s’est fixé comme objectif d’attirer de nouveaux investisseurs en phase avec les attentes et exigences d’une destination à multiples expériences «cosmopolite», avec la création de nouveaux produits attractifs à forte valeur ajoutée permettant d’avoir une capacité concurrentielle.

Pour emprunter un nouveau tournant pour la destination «à multiples expériences», des études ont été réalisées, concertées et partagées, et ayant abouti à la définition des investissements et des structurations financières nécessaires pour accompagner ce nouveau virage.

Améliorer l’expérience touristique

Les investissements proposés ont pour objectif de développer des produits touristiques permettant, d’une part, d’améliorer l’expérience touristique des visiteurs en quête d’un produit balnéaire dé-saisonnalisé (qualité), et, d’autre part, diversifier les produits (quantité) afin d’attirer de nouveaux segments de visiteurs, à savoir «les jeunes milléniales», les «affairistes» et «les jeunes familles» à la recherche d’une destination avec de multitudes produits représentant les éléments prioritaires dans le choix de leur destination.

Le développement de ces investissements permettra de faire évoluer l’échelle de la destination touristique Agadir d’une station balnéaire mono produit vers une destination cosmopolite (offrant une diversité d’expériences) extravertie ouverte sur son environnement et à fort pouvoir attractif en toutes saisons. Il permettra aussi de dynamiser la création de la TPME et de l’emploi local.

Deux natures d’investissements sont prévues dans ce sens, à savoir des investissements dans la consolidation de l’existant pour atteindre une croissance rapide et des investissements dans la création de nouvelles zone de développement touristique pour la croissance future de la destination.

D’ailleurs, plusieurs programmes de développement pour préparer la relance de la destination et engager la croissance de la destination ont été étudiés, dont une partie importante a été engagée pour un investissement global public de 7 MMDH avec la contribution de la SMIT à hauteur de 1 MMDH.

La SMIT mobilisée

Au niveau de la destination Souss-Massa, plusieurs acteurs participent à la promotion de l’investissement touristique (Région, CRI…). La SMIT, acteur national en charge de la promotion de l’investissement touristique, y participe activement à travers ses efforts tournés vers la promotion d’investissements pour la création de nouveaux produits attractifs à forte valeur ajoutée permettant d’avoir une capacité concurrentielle et atténuant la cyclicité de la destination.

Sur la destination Agadir, particulièrement, la SMIT, à travers le foncier dont elle dispose, a permis de créer des opportunités d’investissement sur la zone Founty et la zone de Taghazout. Avec le lancement de l’aménagement de la zone d’Aghroud, la SMIT offrira aux investisseurs des parcelles touristiques à des prix très incitatifs.

Ce foncier touristique constitue un outil fort pour la promotion de l’investissement touristique sur la destination. Dans le cadre des actions de promotion de l’investissement touristique au Maroc auprès des marchés étrangers, la SMIT met, également, en avant les opportunités d’investissement qu’offrent la destination, lors des grands événements internationaux de l’investissement «AHIC, IHIF, Journée de l’investissement-Expo Dubai 2020» et des webinaires organisés.

Par ailleurs, acteur privilégié au niveau régional, le Centre Régional d’Investissement Souss-Massa accompagne le déploiement du schéma de développement territorial de l’investissement touristique à travers des actions de promotion à l’échelle de la Région, ainsi que l’assistance et la facilitation de l’acte d’investir «guichet unique».

Les retombées positives des investissements touristiques sur l’économie de la région

La mise en œuvre des programmes de développement prévus sur la destination permettra de faire évoluer la station balnéaire d’Agadir vers une destination de haut niveau avec des impacts socio-économiques considérables en termes d’investissements privés, de capacité additionnelle qui sera créée sur la destination (plus de 20.000 lits supplémentaires), d’opportunités d’emplois qui vont être créés, de nuitées qui vont être accueillies et de recettes touristiques supplémentaires qui vont être générées sur la destination.

Sanae Raqui / avec Les Inspirations ÉCO