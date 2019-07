Tour Mohammed VI: voici où en sont les travaux

Les travaux de construction de la Tour Mohammed VI à Salé avancent conformément au planning prévisionnel, affirme l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, dans un communiqué.

L’état d’avancement de ce chantier a été au centre d’une réunion de travail et de coordination tenue récemment sur le site de la Tour entre l’Agence et la société O TOWER, filiale du groupe FinanceCom en charge de la réalisation et du suivi du projet.

Lors de cette réunion, tenue en présence du directeur général de l’Agence du Bouregreg, Saïd Zarrou, et du directeur général délégué de la société O TOWER, Leila Haddaoui, les responsables du projet et les entreprises ont rappelé que les travaux de la Tour avancent conformément au planning prévisionnel, la livraison du projet étant planifiée en 2022, souligne la même source.

Le roi Mohammed VI avait donné le coup d’envoi officiel des travaux de la Tour le 1-er novembre 2018. Cette Tour symbolise l’émergence et le rayonnement des deux villes jumelles Rabat et Salé, dans le cadre du programme “Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture”, dont l’Agence Bouregreg constitue un des principaux partenaires.

S.L. (avec MAP)