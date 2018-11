Tour Mohammed VI: ce qu’a dit Othman Benjelloun devant le roi

D’une hauteur de 250 m, la future Tour comptera 55 étages abritant une composante “bureaux”, une partie résidentielle, un hôtel et un observatoire dans les quatre derniers étages, a précisé le PDG de BMCE-Bank, soulignant que “cette icône architecturale se doit de préserver ses racines marocaines tout en les drapant de l’internationalité et l’africanité que Sa Majesté le Roi a bâties sur des fondations solides”.

“Nous avons l’immense fierté et, en même temps, la grande responsabilité de réaliser une Tour qui doit s’intégrer dans l’aménagement que Votre Majesté avez impulsé pour la Vallée du Bouregreg afin d’accueillir plusieurs symboles du riche patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume, le Grand Théâtre, la Maison des Arts et de la Culture, la Bibliothèque des Archives Nationales”, a dit Othman Benjelloun.