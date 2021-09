Touché par le covid, Haj Youness donne de ses nouvelles (PHOTO)

Haj Youness a adressé ses remerciements aux Marocains pour leur soutien. Touché par le covid-19, le célèbre musicien marocain était dans un état critique et a passé plusieurs jours dans une clinique à Casablanca afin de recevoir les soins nécessaires.

Sur sa page Facebook, Haj Youness a écrit : «Toujours en convalescence et sous oxygénothérapie. Et malgré ma grande faiblesse, je ne peux pas m’empêcher et m’empresser de faire l’effort de m’adresser à mes ami(e)s pour vous dire que vos prières ont atteint leur objectif. Vous étiez tellement nombreux à faire une prière pour mon rétablissement. Je vous embrasse et vous serre tous, un par un. Je garde encore des séquelles qui nécessitent beaucoup de temps, de soins et une surveillance médicale rapprochée».

Et d’ajouter : «Je tiens à vous remercier toutes et tous chaleureusement en m’inclinant sous la volonté de Dieu pour le remercier de m’avoir accordé sa bénédiction et sa clémence. Et je vous réserve, comme vous l’avez fait pour moi, une prière pour qu’il vous épargne et vous préserve de tout mal »

H.M.