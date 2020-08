Tiznit: un incendie ravage une vingtaine de palmiers

Un incendie, qui s’est déclaré au niveau de l’Oasis d’Ait mansour relevant de la province de Tiznit, a été maîtrisé par la protection civile , a-t-on appris samedi auprès des autorités locales.

L’incendie ayant ravagé une vingtaine de palmiers n’a pas fait de victimes, selon la même source, qui précise que les éléments de la protection civile, aussitôt informés, se sont dépêchés sur les lieux.

De même, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les tenants et aboutissants de cet accident.

Au Maroc, en moyenne, 295 feux ravagent 2980 ha par an. Durant la période 1960-2019, il y a eu 17711 départs de feux et une superficie totale endommagée de près de 178773 ha. Des maximas ont été enregistrés en 1983 et 2004 avec respectivement 11000 ha et 8660 ha de surfaces brûlées.

Même si cela ne représente qu’un faible pourcentage de la surface forestière totale du pays (soit environ 0,04%), l’impact des incendies demeure néanmoins élevé, eu égard au taux de boisement très variable du pays, à l’aridité du climat, aux défis des changements climatiques et aux contraintes rendant extrêmement difficile la reconstitution des espaces dégradés.