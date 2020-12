Tiznit: prolongation des mesures mises en place

Les autorités locales de Tiznit ont annoncé la prorogation de 15 jours à partir de ce samedi à 18h de la mise en oeuvre des mesures décidées le 21 novembre dernier, pour renforcer la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette décision intervient suite aux conclusions des opérations de suivi régulier de l’évolution de la situation épidémiologique, indique un communiqué du comité provincial de veille.

Les autorités avaient décidé l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers Tiznit, l’interdiction de la diffusion des matches de football par tous les cafés de la ville, la fermeture des jardins, des places publiques et des espaces de jeux pour enfants et la fermeture des commerces et cafés à partir de 20H00, ainsi que l’interdiction des fêtes de mariage, des cérémonies de funérailles et des rassemblements.

Elles ont également décidé un contrôle rigoureux du respect des mesures préventives (port du masque, distanciation physique) et d’appliquer les dispositions de la loi contre les contrevenants, tout en invitant la population à une adhésion citoyenne et effective à ces mesures préventives.

M.S. (avec MAP)