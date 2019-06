Tiznit: plusieurs citoyens agressés, le coupable arrêté (DGSN)

Un inspecteur de police exerçant au 1er arrondissement de sûreté de Tiznit a été contraint, mercredi, de tirer une balle de sommation de son arme de service, pour arrêter un récidiviste en état d’ébriété avancée qui mettait en danger la vie des citoyens et des fonctionnaires de police à l’aide de l’arme blanche.

Les éléments de police sont intervenus pour arrêter le suspect (24 ans) après avoir agressé plusieurs citoyens à la médina de Tiznit, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le prévenu, qui était sous l’effet de l’alcool, a opposé une résistance violente en utilisant une arme blanche, ce qui a contraint l’inspecteur de police de tirer une balle de sommation qui a permis de repousser le danger et d’appréhender l’individu.

L’arme blanche utilisée lors de l’agression a été saisie et trois membres de la famille du mis en cause ayant tenté d’entraver les procédures d’arrestation et contribué à la confrontation avec la police ont été arrêtés, souligne la même source, ajoutant que toutes ces personnes ont été soumises à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et déterminer les actes criminels reprochés à chacun d’eux.

S.L. (avec MAP)