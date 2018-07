Tiznit: Le “médecin des pauvres” prend une décision radicale

Le désormais célèbre chirurgien pédiatre Mehdi Chafai du centre hospitalier provincial de Tiznit a pris une décision radicale après la 3ème audience de son procès.

Poursuivi par le directeur de l’établissement pour “injures et diffamations”, le jeune médecin a présenté lundi 23 juillet sa démission au ministère de la Santé après avoir été victime, selon lui, de nombreux abus et injustices depuis son arrivée au centre hospitalier. Et d’ajouter que ces problèmes ont lourdement affecté sa famille et sa santé.

Une vidéo avait, en effet, largement circulé sur les réseaux sociaux, montrant Mehdi sortant de l’établissement et encerclé par plusieurs citoyens, le suppliant de revenir sur sa décision. Le médecin a ainsi pointé du doigt le directeur du centre et assuré qu’il ne peut plus travailler dans des conditions pareilles. Il leur a même annoncé, non sans amertume, qu’il quittera le Maroc pour exercer son métier à l’étranger.

Ce chirurgien pédiatre avait marqué les esprits grâce à son engagement professionnel et à son professionnalisme qui lui a permis de sauver plusieurs enfants malgré le manque de moyens. Dès que les problèmes ont éclaté, la plupart des habitants de Tiznit lui ont affiché leur soutien et l’ont défendu contre toutes les accusations qui lui ont été adressées, dont la corruption.

N.M.