Tiznit: le “médecin des pauvres” refait parler de lui (VIDEO)

Rappelons que Mehdi Chafai était poursuivi par le directeur de l’hôpital pour “injures et diffamations” après la diffusion d’une vidéo sur Facebook dans laquelle il pointait du doigt son supérieur et assurait qu’il ne pouvait plus travailler dans des conditions pareilles. Il a été condamné, début août, par le tribunal de première instance de Tiznit à une amende de 30.000 dirhams.

