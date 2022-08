Tiznit : la Plage d’Aglou, une destination prisée des estivants (VIDEO)

En ces jours marqués par une vague de chaleur inhabituelle, la plage d’Aglou constitue une destination particulièrement prisée des touristes et estivants, aussi bien nationaux qu’étrangers.

Située dans la province de Tiznit, cette plage au vu de la qualité de ses eaux de baignade et des paysages envoûtants qu’elles offrent, s’impose comme un coin tranquille et paisible pour les vacanciers afin de se détendre et se ressourcer dans un cadre des plus agréables.

Cette plage propose également aux amoureux des sports nautiques l’opportunité de s’adonner à leurs activités préférées dont le surf qui reste fortement prisé par les jeunes. Elle attire également les amateurs de la pêche à la canne, du parachutisme et de quads.

Grâce à ses atouts naturels et aux efforts déployés par les autorités locales, la plage d’Agalou figure de nouveau cette année parmi les destinations balnéaires qui ont reçu le label « Pavillon Bleu », a indiqué à la MAP, le directeur des services communaux dans la commune d’Aglou, Atik Lotfi.

Cette distinction a été décernée pour la onzième année consécutive à cette plage par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE).

Ce label international a été hissé sur cette plage, la seule au niveau de la région de Souss-Massa, en raison de l’engagement et du travail entrepris par les différents intervenants pour assurer une qualité environnementale répondant aux normes fixées par le Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la FEE.

Il s’agit notamment de normes relatives à la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation, l’éducation à l’environnement, la santé, la sécurité, la mise à niveau et la gestion, s’est félicité M.Lotfi.

En effet, la période estivale demeure l’une des plus dynamiques de la commune d’Aglou qui retrouve sa place de destination touristique privilégiée pour les touristes qui ont fait le choix de passer leurs vacances dans la région de Souss-Massa.