Tiznit: il agresse un moqaddem à cause de «l’autorisation de déplacement»

Le tribunal de première instance de Tiznit a condamné un individu à de la prison ferme pour avoir agressé un moqaddem le weekend dernier.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause a écopé de six mois de prison, assortie d’une amende de 500 dirhams, précisant qu’il a agressé l’agent d’autorité lorsque ce dernier distribuait les autorisations de déplacement.

Le mis en cause a asséné un coup au moqaddem à l’aide d’une pierre et lui a causé une grave blessure à la tête. Le coupable a ainsi été arrêté et placé en garde à vue avant d’être déféré devant le procureur du roi près le tribunal de première instance.

H.M.