Tiznit: des chasseurs de trésors placés en garde à vue

La gendarmerie royale, soutenus par des agents de l’autorité locale, a arrêté dimanche soir quatre personnes qui cherchaient un trésor dans une montagne aux environs de Arbiaa Ait Hmed, province de Tiznit.

Selon des données obtenue par Le Site info, les suspects, originaires de Ait Melloul, Inzegan et Tiznit, étaient accompagnés d’un fqih muni de talismans et autres outils habituellement utilisés pour ce genre d’opérations. Une voiture et un fusil de chasse ne disposant pas de permis de port d’armes ont été saisis. Les suspects ont été placés en garde à vue en attendant d’être déférés devant la justice.

Ce genre de rituels a été à l’origine du meurtre de la petite Naima, 5 ans, enlevé, tué et mutilé dans la région de Zagora. Les auteurs de ce crime barbare l’auraient soumise, selon les premiers éléments de l’enquête, à un rituel de sorcellerie pour la recherche des trésors.

S.Z.