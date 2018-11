Tit Mellil: elle torture son fils pour obliger son mari à la répudier

Depuis quelques heures, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, montrant une mère en train de tabasser son fils pour obliger son mari à la répudier. Munie d’un bâton, elle a asséné de violents coups à l’enfant, vêtu d’un simple caleçon, en l’insultant. Le fils, en pleurs, suppliait son père d’accorder le divorce à sa mère.

Selon un communiqué de l’association Touche pas à mon enfant, la mise en cause a été arrêtée, au grand bonheur des internautes totalement indignés après avoir visionné cet extrait. Et d’ajouter que l’enfant violenté, âgé de six ans, est en première année du primaire dans une école privée à Tit Mellil, à quelques kilomètres de Casablanca.

Le document a également précisé que la mère, qui a filmé cette vidéo dimanche 11 novembre, l’a envoyée à son mari qui a quitté le domicile conjugal depuis quelques jours.

Ce dernier a immédiatement déposé plainte auprès du procureur du roi au tribunal de première instance d’Ain Sbaa. La gendarmerie de Tit Mellil a ainsi arrêté la mise en cause. Les internautes, de leur côté, ont exigé l’ouverture d’une enquête pour évaluer l’état psychique de la mère.

N.M.