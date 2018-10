Tirs de la Marine Royale: ce que contenait le sac de Hayat (Photo)

La famille de Hayat, la jeune émigrante clandestine tuée par la Marine Royale à Fnideq, a reçu le sac que portait la défunte à bord du Go Fast avant de mourir.

Sur son compte Instagram, le prédicateur Redouane Abdeslam a publié une photo montrant le sac et les quelques objets qu’il contenait. «Ce matin, la mère de Hayat a reçu le sac que portait sa fille sur le Go Fast à bord duquel elle voulait émigrer. Elle avait un Coran et un livret de prières», a-t-il assuré.

Le sac de Hayat contenait également de la monnaie, une montre, un chargeur de téléphone et quelques accessoires.

R.T.