Tirs de la Marine royale: les arrestations pleuvent

Le juge d’instruction à la Cour d’appel de Tétouan a décidé de mettre sept accusés à la prison locale de la ville après le décès de Hayat, l’émigrante clandestine tuée par les tirs de la Marine royale au large de Fnideq. Selon une source de Le Site Info, José Maria Domingues, de nationalité espagnole, a été écroué, en plus de six Marocains. Il s’agit de M.D., M.L., M.C., J.C., S.B. et A.A.

Et d’ajouter que le premier accusé, le deuxième, le quatrième, le cinquième et le septième sont accusés de formation de gang criminel spécialisé dans l’émigration clandestine et trafic d’êtres humains, ce qui a causé le décès de la jeune Hayat et fait plusieurs blessés.

Le sixième mis en cause, lui, est placé en garde à vue. Il est accusé d’avoir contribué à l’organisation d’une émigration clandestine.

Rappelons que des sources militaires bien informées ont apporté les précisions suivantes à Le Site info: “Deux Garde-côtes de la Marine Royale ont intercepté au large de Fnideq un “Go-fast” non identifié, conduit par un Espagnol et recouvert d’une bâche, en provenance du préside de Sebta. A l’approche d’un des Garde-Côtes, le “Go-fast” a accéléré pour prendre la fuite”, indique notre source.

“Une course poursuite a alors été engagée pour l’arrêter. Le “Go-fast” suspect a adopté une attitude hostile en recourant à des manœuvres dangereuses qui allaient provoquer une collision évitée de justesse par le Garde-côte de la Marine Royale”, affirme notre interlocuteur. Et de poursuivre: “celui-ci a été astreint de procéder à des tirs de sommation. Les manœuvres du “Go-fast” pour essayer d’échapper au contrôle du Garde-côtes de la Marine Royale, a placé celui-ci dans le champ de tir du Garde-côte marocain, ce qui a provoqué la blessure de quelques occupants du “Go-fast” qui s’est révélé par la suite transportant des candidats à l’émigration clandestine dissimulés sous la bâche”.

Trois personnes ont été blessées lors de cette opération, alors qu’une jeune femme a succombé à ses blessures à l’hôpital.

