Tindouf: le Polisario sort l’artillerie lourde

Les camps de la honte de Tindouf connaissent une effervescence avérée depuis plusieurs semaines. Manifestations pacifiques et contestations se suivent pour protester contre l’interdiction de la libre circulation imposée par les dirigeants séparatistes et leur mentor algérien.

Pour réprimer ces manifestations, les “autorités polisariennes” de Tindouf ont fait appel à l’armée avec ses véhicules blindés et son armement lourd. Un première qui fait fi de toutes les conventions concernant les droits de l’Homme et risque d’envenimer davantage la situation déjà explosive à l’intérieur des camps de la honte. Et des médias internationaux ont fait état de l’intervention violente des autorités du Front séparatiste à l’encontre des paisibles manifestants du camp dit “Rabouli”, dont plusieurs ont été blessés.

De son côté, Naoufal Bouamri a indiqué sur sa page officielle Facebook que des milices du Polisario assiègent les manifestants à l’intérieur des camps de Tindouf, depuis vendredi dernier. De même, affirme le professeur universitaire, spécialiste des questions sahariennes, que les manifestants font face à une logistique militaire s’appuyant sur des canons et sur une artillerie lourde.

A rappeler que cette dangereuse escalade que vit le camp “Rabouli” succède aux événements du camp “Smara”, il y a quelques semaines auparavant, à propos d’un différend concernant la possession d’une parcelle de terrain.

L.A.