Time magazine: Rabat parmi les « destinations extraordinaires » à explorer en 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

Métropole culturelle émergente, Rabat est parmi les “destinations extraordinaires” du monde à explorer en 2023, selon le prestigieux magazine américain, Time.

Pour la publication, la capitale du Maroc figure parmi les 50 destinations extraordinaires à découvrir cette année, d’autant plus que la renouveau artistique et culturel que connaît la ville lui imprime un nouveau souffle.

Parmi les innombrables atouts dont regorge Rabat, le média cite la tour Mohammed VI, en soulignant que cet édifice, certifié LEED-Gold et HQE, est la plus haute tour d’Afrique, offrant des logements de luxe et une terrasse panoramique à environ 250 mètres.

Dans son dernier numéro, Time évoque également le Grand Théâtre de Rabat, un lieu culturel multifonctionnel, qui devient le plus grand théâtre du monde arabe et d’Afrique.

Ce théâtre accueillera des spectacles de ballet, d’opéra, de symphonie et de philharmonie, relève le magazine, notant que le bâtiment innovant, en forme de vague ondulante, est composé d’un auditorium géométrique cristallin conçu par la célèbre architecte irakienne Zaha Hadid.

Le média américain fait savoir que durant l’année en cours, la ville accueillera Visa for Music, un festival annuel dédié aux artistes émergents d’Afrique et du Moyen-Orient, outre le Festival international du cinéma d’auteur avec à l’affiche 18 films.

Au cours de leur déplacement à Rabat, les visiteurs peuvent séjourner dans des chambres raffinées de style mauresque à l’hôtel Rabat Marriott près de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, ou bien au nouveau Fairmont La Marina Rabat Salé, indique Time Magazine.

Expliquant les motivations et l’approche adoptée pour choisir les endroits les plus en vue cette année, le grand média américain relève que « l’industrie du voyage est de retour en plein essor en 2023, mais non sans des changements notables dans la manière et l’endroit où nous nous rendons ».

« Des coûts plus élevés et un intérêt accru pour la durabilité et l’authenticité remodèlent le paysage. Pour compiler cette liste des destinations les plus extraordinaires au monde, les meilleurs endroits à visiter cette année, TIME a sollicité des nominations de lieux de notre réseau international de correspondants et de contributeurs, avec un focus sur ceux qui offrent des expériences nouvelles et passionnantes », indiquent les auteurs du classement.

S.L.