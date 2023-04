Tiflet: le père de la fillette victime de viol se confie (VIDEO)

Le père de la fillette (11 ans à peine au moment des faits) victime d’un viol collectif, perpétré dans un douar aux environs de Tiflet, province de Khemisset, a exprimé sa grande stupeur concernant le prononcé du jugement de la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Rabat, ayant condamné chacun des trois violeurs à seulement deux ans de prison ferme.

Dans une déclaration à Le Site info, le père de la petite victime a affirmé que la peine dont a écopé chacun de ces monstres humains est minime par rapport à la gravité de l’acte criminel perpétré en 2021. De même que ce dernier constitue un grand préjudice vis-à-vis de l’honneur et de la réputation de la famille.

Tout cela, selon notre interlocuteur, signifie que le verdict aurait dû être beaucoup plus sévère, sachant que de surcroît ces viols ont eu pour conséquence la grossesse de la victime et son accouchement d’un bébé mâle le 15 mars 2022.

Selon les données fournies par le père de la victime, les trois mis en cause et lui ont des relations de parenté et ils profitaient du fait que la fillette restait seule chez elle pour venir lui faire subir des abus sexuels répétitifs, alors qu’elle n’avait même pas douze ans.

Cependant, notre interlocuteur a exprimé un certain optimisme quant à la suite de cette douloureuse affaire et ce, vu le grand soutien et l’immense solidarité de l’opinion publique marocaine, tout en soulignant que l’interaction positive du ministre de la Justice et celle de nombreux acteurs politique et des droits humains l’ont un peu rasséréné comme elles ont réussi à apaiser un peu les membres de sa famille.

L.A.