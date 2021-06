Tifelt 2: l’administration de la prison fait une mise au point

L’administration de la prison locale de Tifelt 2 a indiqué, jeudi, que le détenu T.M, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, « n’a jamais fait l’objet d’une forme quelconque de torture ou de mauvais traitement ».

Le détenu en question « jouit de tous ses droits garantis par la loi et est placé dans une cellule individuelle et non à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire », a précisé l’administration dans une mise au point en réaction aux allégations relayées sur les réseaux sociaux au sujet de ce détenu qui aurait été soumis à des « tortures psychologique et physique et à une oppression systématique ».

L’état de santé de ce détenu est « normale » et il a, à maintes reprises, été transféré à l’hôpital pour effectuer des examens pulmonaires, dont la dernière le 04 juin 2021″, ajoute la mise au point.

Et de relever que « contrairement à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, le détenu en question n’a jamais fait l’objet d’une forme quelconque de torture ou de mauvais traitement, et n’a nullement été auditionné par les éléments de la Brigade nationale au sein de l’établissement, sachant qu’il avait commis plusieurs infractions qui lui ont valu des mesures disciplinaires ».

