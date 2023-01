Tibu Africa et Fromageries Bel Maroc inaugurent l’école de la 2e chance de Derb sultan

Dans le cadre de son partenariat avec TIBU Africa, Fromageries Bel Maroc a organisé le 12 janvier 2022, une journée de sensibilisation à l’école de la 2e chance – Nouvelle Génération – Orientée métiers du Sport de Derb Sultan, à Casablanca.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du partenariat avec TIBU Africa axé sur l’insertion professionnelle des jeunes en situation de NEET (les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation) par le Sport, ainsi que dans le cadre de l’engagement de Fromageries Bel Maroc pour la sensibilisation des jeunes à la bonne nutrition.

Articulée autour de la thématique de la pratique sportive saine, la journée de sensibilisation a prévu plusieurs ateliers sportifs et éducatifs, liés notamment à la digitalisation, à la nutrition, à la robotique, au développement personnel, au développement linguistique, en plus des cours de Yoga et de Basketball. Des ateliers qui ont été plébiscités par les jeunes bénéficiaires, accompagnés de leurs familles.

Épanouissement et développement social

Une ambiance conviviale a régné sur l’école de la 2e chance – Nouvelle Génération – Orientée Métiers du Sport de Derb Sultan, où le sport, la sensibilisation et le rire étaient présents. Des ingrédients indispensables à l’épanouissement et au développement social des jeunes.

La journée a été marquée par le témoignage de jeunes bénéficiaires du programme Ouled Azzouz. Ils ont démontré comment le centre TIBU, implanté dans leur commune, a contribué à leur changement social grâce au sport. Ce projet durable a surtout permis de créer des dizaines d’emplois dans cette commune rurale. Et c’est la mission de l’école de la 2e chance – Nouvelle Génération – Orientée Métiers du Sport de Derb Sultan, que Fromageries Bel Maroc accompagne depuis son inauguration.

« Cette initiative menée en partenariat avec TIBU Africa traduit notre politique de responsabilité sociétale de l’entreprise. Une politique où l’épanouissement et la bonne nutrition des enfants et des jeunes sont la priorité. Les ateliers sportifs et éducatifs nous ont permis de sensibiliser les jeunes sur la pratique sportive saine et la nécessité d’être en bonne santé pour pouvoir s’accomplir et intégrer la vie active. Nous allons poursuivre, aux côtés de Derb Sultan, nos initiatives en faveur de l’inclusion sociale et économique des jeunes Marocains, tout en développant des actions sociétales en ligne avec le Programme national de Nutrition Maroc», a déclaré Mme Djerrari Aida, directrice marketing chez Fromageries Bel Maroc.

L’école accueille des jeunes de 14 à 25 ans sans emploi ni qualification. Elle leur propose une formation d’une année englobant notamment l’apprentissage des langues, le Process Communication Model, un outil de gestion de la relation, et des modules techniques dans le sport. L’objectif est de les outiller en compétences et en soft skills pour les insérer dans la vie active. L’école comprend plusieurs installations aux standards avancées comme un terrain de football synthétique, un terrain de basketball, un espace de co-working, une bibliothèque, une salle des arts martiaux, une salle d’informatique et un gym solidaire. Près de 1.200 jeunes riverains ont bénéficié des différentes activités de l’école, axées sur l’empowerment par le sport.

Un partenariat qui se renforce

Le partenariat entre Fromageries Bel Maroc et l’association TIBU Africa se renforce et prend forme. En plus de l’école de la 2e chance de Derb Sultan, le groupe a accompagné l’association pour l’inauguration de l’école de la 2e chance par le sport à Nouaceur, près de Casablanca. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet d’insertion professionnelle des jeunes par le sport. Le programme a offert à une centaine de bénéficiaires l’opportunité de développer les compétences techniques et comportementales requises pour une carrière dans le monde du sport.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec TIBU Africa. Un partenariat qui se consolide et où Fromageries Bel Maroc apporte une véritable valeur ajoutée en partageant notre expertise reconnue notamment dans la nutrition. Nous avons d’ailleurs mis en place un module d’enseignement spécifique sur la nutrition sportive et nous mobilisons souvent nos collaborateurs bénévoles pour la formation et l’accompagnement des jeunes issus des centres de Derb Sultan», a souligné Mme Djerrari Aida, directrice marketing chez Fromageries Bel Maroc.

En effet, lors de « la Semaine de l’emploi par le sport », organisée du 9 au 14 mai 2022 à l’école de la 2e chance par le sport, située dans l’ancienne médina de Casablanca, les collaborateurs de Fromageries Bel Maroc ont apporté leur soutien aux jeunes issus de différentes écoles du réseau TIBU. Ils ont animé un bootcamp axé sur l’employabilité afin de les préparer à se familiariser avec le marché de l’emploi. Ce soutien comprend notamment des aides à la préparation de CV et des simulations d’entretien professionnel. Le groupe a, par ailleurs, décerné des prix aux étudiants les plus méritants lors d’une cérémonie de remise des diplômes.

À travers le partenariat avec TIBU Africa, Fromageries Bel Maroc réitère son engagement en faveur de l’inclusion économique et sociale des jeunes Marocains. Le groupe confirme également son rôle dans l’amélioration de la nutrition au Maroc en ligne avec les directives de l’Organisation mondiale de la Santé et du ministère de la Santé.