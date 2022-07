« The Witcher »: des scènes de la 3ème saison tournées au Maroc !

L’équipe technique de la célèbre série télévisée « The Witcher » (Le Sorceleur) a opté pour le Royaume afin d’y tourner des scènes de la troisième saison de la « fantasy médiévale américaine », créée par Lauren Shmidt Hissrich, et diffusée depuis le 20 décembre 2019 sur la plateforme Netflix.

La ville marocaine d’Erfoud a été choisie par le casting de cette célèbre série, après que la premières saison a été tournée au sud de Welles, au Royaume-Uni. Ainsi, selon le site « Reading Intelligence », l’équipe de « The Witcher » s’apprête à se rendre à Erfoud dans les prochains jours, soulignant qu’il s’agit là de la première expérience du genre au Maroc.

Cependant , il faut rappeler que d’autres productions internationales ont auparavant opté pour le Royaume pour leurs tournages, à l’instar de la saga « Stars Wars » (La guerre des étoiles) et non la moins célèbre « Game of Thrones » ( Le Trône de fer) et « James Bond », le fameux agent secret 007, personnage créé par Ian Fleming, écrivain et, lui-même, ancien espion britannique.

A noter que l’oasis d’Erfoud, connue sous le nom de « Porte du Grand Sahara », est célèbre en tant que site touristique hautement apprécié et lieu où l’on a déjà effectué plusieurs tournages de films internationaux. La source précitée a également précisé ignorer exactement le genre de scènes que l’on compte tourner au Maroc, mais qu’il est est aisé de pouvoir deviner, sachant que les lecteurs du livre, dont a été tiré l’histoire de « The Witcher », connaissent parfaitement ce qu’exige des scènes marocaines tournées dans les provinces sahariennes du Royaume.

Pour rappel, « The Witcher » est une libre adaptation de la saga polonaise « Le Sorceleur », œuvre de l’écrivain Andrzej Sapkowski.

L.A.