The Voice: un célèbre chanteur marocain impressionne le jury (VIDEO)

Le chanteur marocain Redouane El Asmar a surpris ses fans en participant à The Voice Arab sur MBC 5. Connu pour avoir interprété «Naker Lehsan», cette chanson qui a connu un grand succès, l’artiste de 34 ans a impressionné le jury composé de Samira Said, Ahlam, Mohamed Hamaky et Ragheb Alama.

Ces derniers ont d’ailleurs fait les pieds et les mains pour attirer Redouane mais ce dernier a décidé de rejoindre l’équipe de Samira Said.

La célèbre chanteuse n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet, indiquant aux trois autres membres du jury que Redouane est chanteur, compositeur et producteur et qu’il est très connu dans le Royaume. Il a déjà participé à un concert de Samira Saïd lors de sa dernière tournée au Maroc.

S.L.