« The Voice Senior »: belle prestation de la Marocaine Souad Hassan en finale (VIDEO)

Le rideau est tombé sur la finale de l’émission « The Voice Senior », diffusée sur les chaînes MBC, mercredi 18 novembre.

Le premier podium de la compétition est revenu au chanteur libanais Abdou Yaghi, de l’équipe de son compatriote, l’artiste Melhem Zein. Le dernier épisode de « The Voice Senior » a connu une grande rivalité artistique entre les participants marocains et les autres chanteurs. Ce qui a rendu le choix des quatre coachs très difficile parmi leurs « poulains »

Ils ont finalement décidé de ne garder qu’un seul participant pour la phase ultime. Et c’est ainsi que le Marocain Abderrahim Souiri, à qui Najwa Karam a préféré Fayçal Hallak, a été écarté de la course au titre.

Ont donc été qualifiés Souad Hassan, de l’équipe de la diva Samira Said, Mervat Kamel de l’équipe de Hani Chaker, en sus de Abdou Yaghi.

Lors de la finale, la prestation de la chanteuse marocaine, Souad Hassan, a été fortement appréciée et applaudie mais la victoire finale est revenue au Libanais Abdou Yaghi qui a récolté plus de points de la part des coachs. L’heureux lauréat de « The Voice senior » a aussi obtenu un contrat avec la société « Platinum Records » avec laquelle il enregistrera une chanson.

Larbi Alaoui et Hind Mounir