The Voice Kids Italy: une Marocaine fait sensation ! (VIDEO)

Elle s’appelle Ranya Moufidi, douze printemps à peine, et elle est Marocaine! Arrivée à la finale de l’émission de « The Voice Kids Italy », elle est parvenue à conquérir le cœur du jury et celui du public transalpin, admiratifs de sa belle voix juvénile et puissante et de son interprétation parfaite des chansons qui lui ont été confiées.

Et même si Ranya n’a pas remporté la finale de ce célèbre télé-crochet, made in Italy, elle a été l’une de ses révélations. Et son interprétation de « Ovunque Sara » du chanteur Irama a fait sensation et l’unanimité des spectateurs, téléspectateurs et auditeurs et, à leur tête, les membres du jury italien.

Voici pour les chères lectrices et les chers lecteurs de Le Site info la traduction du premier couplet de cette belle chanson italienne que la petite Ranya Foudili a su si parfaitement interpréter, lors de la finale de « The Voice Italy kids », samedi 11 mars. Finale remportée de peu par Melissa Agliottone (12 ans aussi), de l’équipe de la chanteuse Lorrdana Berté.

« Tu es du vent, tu chanteras/ Vous êtes de l’eau, vous brillerez/ Tu es ce que je suis/ Et tu as le temps, je t’attendrai toujours/ Vous être léger, vous vous chaufferez / Tu es luna, je te verrai/ Si tu es là, je ne saurai pas/ Mais si c’est toi, je t’attendrai ».

Depuis le début du télé-crochet, diffusé sur la chaîne Rai Uno, Ranya a su convaincre les cinq membres du jury de son talent manifeste, et chacun de ces derniers désirait qu’elle rejoigne son équipe. Finalement, la jeune prodige a choisi l’équipe du rappeur Clementino.

A noter que la petite Marocaine est née en Italie, de parents marocains, dans la province de Bergame. Et pendant tout le long des étapes de « The Voice Kids Italy », elle a toujours été accompagnée par sa maman et sa soeur. Quant à sa participation au télé-crochet, elle a été à sa propre initiative, dans le désir de « faire la fierté de sa famille », a-t-elle affirmé.

Ranya Moufidi n’est pas seulement UNE voix sensationnelle. Elle est aussi, à son jeune âge, une polyglotte maîtrisant cinq langues: l’arabe (dont la darija marocaine), l’italien, l’anglais, le français et l’espagnol.

Larbi Alaoui