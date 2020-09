The Voice Kids: Enzo, le jeune Marocain, se livre à cœur ouvert (VIDEO)

Enzo, un enfant d’origine marocaine de 11 ans, a bluffé le jury de « the Voice Kids » lors de son passage samedi 5 septembre, pourtant c’était la première émission télé de ce chanteur en herbe.

Comme il l’a lui-même confié à le Site Info, Enzo a été contacté par l’équipe de l’émission française à grand succès. «Ils ont vu mes vidéos sur ma chaîne YouTube et m’ont contacté pour passer une audition ». Ce jeune, qui avoue aimer aussi le foot comme tous les garçons de son âge, est installé à Hong Kong avec ses parents. Mais, nous confie-t-il, sa ville préférée est Kénitra d’où sont originaires ses parents et où il passe des vacances mémorables avec ses cousins et meilleurs amis.

« J’adore la musique marocaine. J’écoute Saad Lamjarred et Don Bigg », nous raconte Enzo qui a fait un choix assez difficile pour son audition à l’aveugle : le tube « can’t hold us » de Macklemore . C’était un pari risqué pour ce jeune talent mais l’énergie qu’il a dégagée lors de son interprétation a laissé le jury sur la touche. Et, avait-il besoin de nous le préciser, le petit prodige veut faire carrière dans la chanson.

S.Z.